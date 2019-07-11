Кононов допустил точечное усиление "Спартака" в летнее окно

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов допустил, что этим летом красно-белые подпишут новых игроков. На данный момент в клуб из аренды вернулись Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев, также были приобретены полузащитник Малкольм Баду, нападающий Эсекиэль Понсе и взят в аренду вратарь Андреа Романьоли.

- Усиление возможно, но нужно точечно подойти к позициям, требующим усиления, - сказал Кононов в интервью клубной прес-службе. - Нужно внимательно подойти к кандидатурам, которые сильнее наших игроков. Наш селекционный отдел работает, есть кандидаты. Но я не хотел бы говорить на эту тему. Сейчас есть игроки, с которыми я работаю, я в них верю.

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