Концерт Rammstein перенесен со стадиона "Динамо" в "Лужники"

Московский концерт немецкой рок-группы Rammstein, который запланирован 29 июля 2019 года на центральном стадионе "Динамо" "ВТБ Арена" , переносится на БСА "Лужники", информирует официальный сайт организатора мероприятия.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями поклонников. Также уточняется, что ранее приобретенные билеты действительны, обменивать их не требуется.

Концерт пройдет 29 июля 2019 года.

Напомним, бело-голубые должны были открыть стадион в Петровском парке в игре 19-го тура против "Спартака", но из-за неудовлетворительного состояния газона на новой арене было решено провести встречу в Химках.