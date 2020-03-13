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Концерт группы Brainstorm перед матчем «Локомотив» — «Оренбург» не состоится

17:50

Концерт группы Brainstorm на площади возле «РЖД Арены» перед матчем 23-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» не состоится, сообщает официальный сайт железнодорожников. Отмечается, что группа Ренарса Кауперса выступит на одном из последующих матчей.

Из-за эпидемии коронавируса в Москве запрещены массовые мероприятия численностью более 5000 человек, продажа билетов на игру с «Оренбургом» приостановлена.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21980

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