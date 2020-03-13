Концерт группы Brainstorm на площади возле «РЖД Арены» перед матчем 23-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» не состоится, сообщает официальный сайт железнодорожников. Отмечается, что группа Ренарса Кауперса выступит на одном из последующих матчей.

Из-за эпидемии коронавируса в Москве запрещены массовые мероприятия численностью более 5000 человек, продажа билетов на игру с «Оренбургом» приостановлена.