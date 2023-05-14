Гаджиев высказался об отставке Йокановича

Известный футбольный эксперт Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича.

«Это все затянувшийся кризис, а перерыва между этим чемпионатом и следующим практически нет. Будет короткий перерыв, поэтому, надо готовить новую команду. Йокановичу было предоставлено достаточно времени, все-таки потенциал команды повыше того место, которое клуб занимает. Частичное оправдание, что состав посыпался во второй половине прошлого сезона, когда был Шварц. «Динамо» неудачно начало играть с момента, когда уехали некоторые игроки. Потому что, осень 2021 года они провели лучше весны 2022 года. Они все это время играли не стабильно и не на уровне своих возможностей», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).