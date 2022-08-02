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Агент 18-летнего форварда «Црвены Звезды» Кахвича прокомментировал интерес «Сочи»

Руслан Минаев
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Агент нападающего «Црвены Звезды» Александра Кахвича Младен Ратковица прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Сочи».

«Мы предлагали услуги Кахвича российским клубам: общались с несколькими командами — среди них был «Сочи». Но в настоящее время конкретного интереса со стороны «Сочи» нет», — цитирует Ратковицу «Чемпионат».

18-летний босниец выступает на правах аренды в «Графичаре». В 39 матчах за молодежную команду «Црвены Звезды» он забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4774649-agent-18-letnego-forvarda-kahvicha-prokommentiroval-novost-ob-interese-so-storony-sochi.html
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