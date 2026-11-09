Орлов о Луисе Энрике: «Соперники научились выключать его из игры!»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» рассказал, что необходимо изменить нападающему «Зенита» Луису Энрике, забившему гол в матче с «Ростовом» (1:1).

«Да, Луис Энрике забил великолепный гол, сотворил маленький шедевр. Но если вынести этот эпизод за скобки, то нельзя сказать, что бразилец провел выдающийся матч. Ему было очень тяжело. Ростовчане сумели ограничить его возможности, практически выключить из игры на определенных отрезках.

Соперники научились играть против Луиса Энрике! Они понимают, насколько опасен бразилец, когда получает мяч и начинает разгоняться. Против него очень правильно располагались защитники гостей. Они практически не позволяют ему атаковать один в один.

Вот он получает мяч. Традиционно начинает движение вперед. Рядом уже находится один защитник, второй его страхует. Причем стараются прессинговать бразильца непосредственно в момент приема мяча. А если он первого обыграл, то тут же сталкивается со вторым. Иногда и третий футболист оказывается рядом!

Что же делать Луису Энрике? Нужно быстрее расставаться с мячом. Играть в одно касание, отыгрываться с партнерами и сразу убегать, предлагать себя. Нельзя постоянно останавливаться, принимать мяч, начинать обыгрыш из статичного положения. Увы, Луис Энрике иногда затягивает с принятием решения.

Посмотрите, как в подобных ситуациях действуют Винисиус, Мбаппе и другие ведущие крайние нападающие. Они часто используют игру в одно касание. Отдал мяч партнеру — и сразу побежал! Набрал скорость, получил ответную передачу, оказался впереди защитника. Вот такой футбол нужен и Луису Энрике», — сказал Орлов «СЭ».

В этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 15 матче во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.