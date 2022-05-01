Комментатор Генич заявил: Дзюбы для него больше не существует
Комментатор Константин Генич заявил, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбы для него больше не существует.
«Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба, с этой минуты больше не существует», — приводит matchtv.ru слова Генича.
Тележурналист отметил, что пытался выйти с Дзюбой на связь на протяжении недели, но не получил ответа.
«В течение недели я пытался выйти с ним на связь, он не отвечал. А здесь он выходит на интервью и говорит, что я желтая пресса, и вынес все это на публику. Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу, об этом знали все», — добавил Генич.
Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой о количестве голов Ивана Сергеева в РПЛ. Комментатор поставил на то, что нападающий «Крыльев» в первом сезоне в чемпионате России сможет забить 8 или более голов. После восьмого мяча Сергеева, который зимой перешел в «Зенит», тележурналист напомнил о споре с Дзюбой в своих соцсетях и предложил футболисту выйти на один из матчей в футболке с просьбой к «Спартаку» снять для него запрет на комментирование игр красно-белых.
На счету Сергеева в сезоне-2021/22 9 голов в РПЛ — 6 за «Крылья Советов» и 3 за «Зенит».
Вчера, 30 апреля после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) Дзюба в ответ на вопрос о споре с Геничем сравнил тележурналиста с «желтой прессой». В ответ на это комментатор назвал футболиста «фуфлом» и заявил, что его слова — «гниль».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0