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Комментатор Генич заявил: Дзюбы для него больше не существует

Комментатор Генич заявил, что Дзюбы для него больше не существует
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Константин Генич заявил, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбы для него больше не существует.

«Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба, с этой минуты больше не существует», — приводит matchtv.ru слова Генича.

Тележурналист отметил, что пытался выйти с Дзюбой на связь на протяжении недели, но не получил ответа.

«В течение недели я пытался выйти с ним на связь, он не отвечал. А здесь он выходит на интервью и говорит, что я желтая пресса, и вынес все это на публику. Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу, об этом знали все», — добавил Генич.

Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой о количестве голов Ивана Сергеева в РПЛ. Комментатор поставил на то, что нападающий «Крыльев» в первом сезоне в чемпионате России сможет забить 8 или более голов. После восьмого мяча Сергеева, который зимой перешел в «Зенит», тележурналист напомнил о споре с Дзюбой в своих соцсетях и предложил футболисту выйти на один из матчей в футболке с просьбой к «Спартаку» снять для него запрет на комментирование игр красно-белых.

На счету Сергеева в сезоне-2021/22 9 голов в РПЛ — 6 за «Крылья Советов» и 3 за «Зенит».

Вчера, 30 апреля после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) Дзюба в ответ на вопрос о споре с Геничем сравнил тележурналиста с «желтой прессой». В ответ на это комментатор назвал футболиста «фуфлом» и заявил, что его слова — «гниль».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

Источник: https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1581280_Dzuba_povel_seba_merzkovato_Genich_podrobno_objasnajet_istoriju_spora_kotoryj_obernulsa_skandalom
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
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