Комментатор Генич заявил: Дзюбы для него больше не существует

Комментатор Генич заявил, что Дзюбы для него больше не существует

Комментатор Константин Генич заявил, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбы для него больше не существует.

«Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба, с этой минуты больше не существует», — приводит matchtv.ru слова Генича.

Тележурналист отметил, что пытался выйти с Дзюбой на связь на протяжении недели, но не получил ответа.

«В течение недели я пытался выйти с ним на связь, он не отвечал. А здесь он выходит на интервью и говорит, что я желтая пресса, и вынес все это на публику. Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу, об этом знали все», — добавил Генич.

Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой о количестве голов Ивана Сергеева в РПЛ. Комментатор поставил на то, что нападающий «Крыльев» в первом сезоне в чемпионате России сможет забить 8 или более голов. После восьмого мяча Сергеева, который зимой перешел в «Зенит», тележурналист напомнил о споре с Дзюбой в своих соцсетях и предложил футболисту выйти на один из матчей в футболке с просьбой к «Спартаку» снять для него запрет на комментирование игр красно-белых.

На счету Сергеева в сезоне-2021/22 9 голов в РПЛ — 6 за «Крылья Советов» и 3 за «Зенит».

Вчера, 30 апреля после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) Дзюба в ответ на вопрос о споре с Геничем сравнил тележурналиста с «желтой прессой». В ответ на это комментатор назвал футболиста «фуфлом» и заявил, что его слова — «гниль».