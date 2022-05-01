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Агент Селюк о Слуцком: «Леня, футбол — не твое! Пора заканчивать и уходить в КВН»

Агент Селюк прокомментировал крупное поражение «Рубина» от «Сочи»
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на поражение «Рубина» от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как человек не напишет заявление по собственному желанию? Это неуважение к профессии! Это показатель того, как человек любит деньги. Леня, пора заканчивать! Пора уходить в КВН, футбол — это не твое. Если ты проигрываешь 0:6, если ты из десяти игр победил одну, да и то с «Арсеналом», то это просто позор. Григоряна отовсюду выгнали, ушел в женский футбол, Лене пора туда же. И то развалит и женский футбол», — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Рубин» (29) — на 11-м месте.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Леонид Слуцкий
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

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Краснодар

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