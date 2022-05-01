Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на поражение «Рубина» от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как человек не напишет заявление по собственному желанию? Это неуважение к профессии! Это показатель того, как человек любит деньги. Леня, пора заканчивать! Пора уходить в КВН, футбол — это не твое. Если ты проигрываешь 0:6, если ты из десяти игр победил одну, да и то с «Арсеналом», то это просто позор. Григоряна отовсюду выгнали, ушел в женский футбол, Лене пора туда же. И то развалит и женский футбол», — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Рубин» (29) — на 11-м месте.