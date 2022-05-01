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«Дзюба всегда был таким эпатажным». Экс-президент «Локо» о конфликте нападающего с Геничем

Бывший президент «Локо» Наумов назвал Дзюбу эпатажным футболистом
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

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«Люди пиарятся, хотят добавить веселья. Дзюба всегда был таким эпатажным. Даже если он не на поле, всегда нужно где-то показать себя. Генич тоже не подарок, тоже острый на язык человек. Повеселят публику, прибавят интереса. Больше ничего за этим спором не стоит. Не знаю, насколько серьезен был спор у них. Они между собой разберутся. Может, Дзюба вообще шутил», — сказал Наумов «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

Артем Дзюба
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
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Краснодар – Ростов
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30.04 19:30
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Дмитрий Полоз

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