«Дзюба всегда был таким эпатажным». Экс-президент «Локо» о конфликте нападающего с Геничем

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Люди пиарятся, хотят добавить веселья. Дзюба всегда был таким эпатажным. Даже если он не на поле, всегда нужно где-то показать себя. Генич тоже не подарок, тоже острый на язык человек. Повеселят публику, прибавят интереса. Больше ничего за этим спором не стоит. Не знаю, насколько серьезен был спор у них. Они между собой разберутся. Может, Дзюба вообще шутил», — сказал Наумов «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.