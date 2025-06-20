Источник: ЦСКА заинтересован в подписании Кузяева

Полузащитник Далер Кузяев может присоединиться к ЦСКА, сообщает Legalbet.

17 июня 32-летний футболист покинул «Гавр» в связи с истечением срока контракта.

Как отмечает источник, армейцы изучают готовность самого игрока к возвращению в Россию. Московский клуб подкупает международный опыт Кузяева, его игра в лиге 1 и универсальность на поле.

Кузяев выступал за «Гавр» с 2023 года. Ранее он играл в «Зените», «Тереке», «Нефтехимике» и «Карелии». В мае отец полузащитника Адьям Кузяев заявил, что к футболисту проявляют интерес несколько клубов.