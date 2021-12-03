Комличенко — о своем голе: «Обычное единоборство защитника и нападающего, никакого фола близко не было»
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал забитый мяч в ворота «Зенита» (2:2) в игре 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и еще были определенные моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.
Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чем речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал", — приводит слова Комличенко «Чемпионат».
«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 17 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4533151-komlichenko-o-svoyom-gole-zenitu-nikakogo-fola-blizko-ne-bylo-smotret-bylo-nechego.html
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