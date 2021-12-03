Клаудиньо: «Чувствую грусть, потому что все закончилось ничьей»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после завершения матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).

— «Зенит» сегодня сыграл вничью с «Ростовом». С одной стороны, вы вернулись в игру, уступая в счете 0:2, с другой, перед игрой все надеялись на то, что команда завоюет три очка. Как вы смотрите на этот результат?

— Чувствую разочарование и грусть, потому что мы перевернули игру, отыгрались с 0:2 и, я уверен, могли забить еще, но, к сожалению, все закончилось ничьей. Мы потеряли очки. Но сейчас нужно не опускать голову и настроиться на оставшиеся в этом году игры.

— После 60-й минуты на стадионе не осталось активных болельщиков, они покинули стадион. Сильно ли это сказалось на игре?

— Я думаю, мы должны с пониманием отнестись к такой акции болельщиков. Так или иначе нам нужно было продолжать играть даже после того, как они покинули поле. Нужно было показывать свою игру, давить и добиваться победы. Жаль, что сегодня нам этого не удалось, но мы сделаем все, чтобы в следующей игре взять три очка.