Клаудиньо: «Чувствую грусть, потому что все закончилось ничьей»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после завершения матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).
— «Зенит» сегодня сыграл вничью с «Ростовом». С одной стороны, вы вернулись в игру, уступая в счете 0:2, с другой, перед игрой все надеялись на то, что команда завоюет три очка. Как вы смотрите на этот результат?
— Чувствую разочарование и грусть, потому что мы перевернули игру, отыгрались с 0:2 и, я уверен, могли забить еще, но, к сожалению, все закончилось ничьей. Мы потеряли очки. Но сейчас нужно не опускать голову и настроиться на оставшиеся в этом году игры.
— После 60-й минуты на стадионе не осталось активных болельщиков, они покинули стадион. Сильно ли это сказалось на игре?
— Я думаю, мы должны с пониманием отнестись к такой акции болельщиков. Так или иначе нам нужно было продолжать играть даже после того, как они покинули поле. Нужно было показывать свою игру, давить и добиваться победы. Жаль, что сегодня нам этого не удалось, но мы сделаем все, чтобы в следующей игре взять три очка.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-03-klaudino-chuvstvuyu-grust-potomu-chto-vse-zakonchilos-nichey.htm
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