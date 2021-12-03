Бывший арбитр Вячеслав Варюшин, оценил работу судьи, Алексея Матюнина в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенита» против «Ростова» (2:2).

«Судить предвзято матчи «Зенита» в Санкт Петербурге невозможно. Если арбитр немного симпатизирует какому-то клубу, это будет очень сильно давить на него. Поэтому в объективности Матюнина я не сомневаюсь. Я всегда отмечал профессионализм этого арбитра. Да, по молодости у него были ошибки, и даже грубые, но в объективности я не сомневаюсь. Я знал его еще раньше, потому что был инспектором Матюнина. Но в моменте с голом Комличенко судья, по-моему, был прав», — сказал Варюшин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-арбитр также прокомментировал другие спорные моменты, произошедшие в матче.

«Бывает, когда ошибки видно невооруженным глазом. Давайте тогда всех судей разгоним и поставим роботов. Может быть, машины не будут ошибаться? Например, Семак повел себя несолидно, когда после промаха Ракицкого со штрафного в конце матча отогнал украинца от арбитра и начал использовать неэфирные слова. Понимаю, что «Зенит» душат, но свое они еще наберут. Все же там под лупой смотрят каждый момент. Чистяков должен был получать вторую желтую карточку. Футболист сыграл очень грубо против Байрамяна. Матюнин, на мой взгляд, пожалел Чистякова. Поэтому Семак и заменил футболиста, чтобы не рисковать игроком. В общем, пока комиссия не посмотрит все моменты через микроскоп, точно что-то говорить нельзя», — добавил Варюшин.

«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).