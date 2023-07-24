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Комличенко: «Хорошо, что начали сезон с победы»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Факела» (2:1).

«Три очка есть, самое главное. С таким соперником, как «Факел», это непросто. Что дома, что на выезде, у них одна игра, бьются за каждый мяч. Поэтому очень важные три очка, и хорошо, что начали сезон с победы. Думаю, уверенности придаст команде», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В следующем туре «Ростов» 29 июля сыграет с «Зенитом», «Факел» 30 июля встретится с «Локомотивом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/komlichenko-vy-skazalsya-o-pobede-rostova-nad-fakelom-v-pervom-ture-rpl/
Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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