Комличенко: «Хорошо, что начали сезон с победы»
Форвард «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Факела» (2:1).
«Три очка есть, самое главное. С таким соперником, как «Факел», это непросто. Что дома, что на выезде, у них одна игра, бьются за каждый мяч. Поэтому очень важные три очка, и хорошо, что начали сезон с победы. Думаю, уверенности придаст команде», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
В следующем туре «Ростов» 29 июля сыграет с «Зенитом», «Факел» 30 июля встретится с «Локомотивом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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