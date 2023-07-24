Вера об уходе Лички из «Оренбурга» в «Динамо»: «Было ожидаемо, что Марцелу поступит хорошее предложение»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Марцела Лички из клуба.

«Уход Марцела в «Динамо»? На самом деле, для всех в команде было ожидаемо, что Личке поступит хорошее предложение из другого клуба», — сказал Вера «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» набрал 46 очков и занял 7-е место в РПЛ.

«Динамо» проиграло «Краснодару» в РПЛ (1:3) в первом официальном матче под руководством Марцела Лички.