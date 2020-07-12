Нападающий «Динамо» Николай Комличенко реализовал пенальти в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов». Для форварда этот гол стал третьим в составе бело-голубых и 57-м в зачет «Клуба 100».

По этому показателю Комличенко сравнялся с Алексеем Ионовым из «Ростова» и Денисом Глушаковым из «Ахмата». 3 мяча Комличенко провел в чемпионате России, 1 — за сборную страны, а еще 53 — за иностранные клубы (в том числе 6 — в еврокубках).

Следующий ориентир для Комличенко — Динияр Билялетдинов (64 гола).

Лидирует в «Клубе 100» Александр Кержаков, забивший 233 гола. Лучший из действующих футболистов — форвард «Зенита» Артем Дзюба — отличился 173 раза.