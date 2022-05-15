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Судейство

Сегодня, 22:30

Комитет по этике РФС не может рассмотреть высказывание Салиховой в адрес судей после матча «Спартак» — «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможности рассмотрения жалобы на заявление Заремы Салиховой в адрес судей матча 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Если она не занимает никакой должности в «Спартаке» — она не является субъектом футбола. Если она не является субъектом футбола, то никакая жалоба не может быть рассмотрена. Это мнение обычного человека», — сказал Андреев «СЭ».

В интервью «СЭ» супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала судей холуями, которые исполняют глобальный заказ.

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» принимал «Зенит» в рамках предпоследнего тура РПЛ. Голами отметились Александр Соболев и Андрей Мостовой с пенальти.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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