Комитет по этике РФС не может рассмотреть высказывание Салиховой в адрес судей после матча «Спартак» — «Зенит»

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможности рассмотрения жалобы на заявление Заремы Салиховой в адрес судей матча 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Если она не занимает никакой должности в «Спартаке» — она не является субъектом футбола. Если она не является субъектом футбола, то никакая жалоба не может быть рассмотрена. Это мнение обычного человека», — сказал Андреев «СЭ».

В интервью «СЭ» супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала судей холуями, которые исполняют глобальный заказ.

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» принимал «Зенит» в рамках предпоследнего тура РПЛ. Голами отметились Александр Соболев и Андрей Мостовой с пенальти.