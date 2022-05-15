Корнаухов: «Старание и желание «Краснодара» в последних матчах подкупает»
Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру ЦСКА в матче против «Краснодара» (0:1). Единственный мяч забил Никита Кривцов.
После 29-го тура ЦСКА потерял шансы на медали в этом сезоне. Сейчас армейцы занимают 5-е место в РПЛ.
— В первом тайме «армейцам» было очень тяжело, не могли зацепиться за мяч. У ЦСКА было много ребят, которые дебютировали в премьер-лиге, — цитирует Корнаухова «РБ Спорт». — Где-то не было взаимопонимания. Помню отрезок, который длился 5-7 минут, когда ЦСКА хорошо прессинговал, создавал моменты. Второй тайм «армейцы» начали здорово, могли сразу же забивать, но не смогли выдержать темп до конца игры. Жалко, что команда упустила медали, но что случилось, то случилось.
— С чем связан спад ЦСКА?
— Нет какой-то одной причины. Армейцы здорово выглядели после рестарта, но после паузы на сборные некоторые легионеры были не совсем здоровы. Им сложно было играть с командами, которые играли от обороны. После игры с «Динамо» думал наступит перелом, но происходит так, что команда не добирает очки в последних матчах.
— «Краснодару» везет?
— Нельзя на везение все сбрасывать. «Краснодар» хорошо играет, старается и выкладывается на поле. Понятно, что у них падает качество футбола из-за того, что уехали качественные легионеры, но, играя своими ребятами, «Краснодар» показывает хороший футбол. Не скажу, что у «быков» молодая команда, там есть опытные игроки. Их старание и желание подкупает.
— Получается, академия «Краснодара» лучшая в стране?
— Нет, конечно, нельзя так сказать. Все академии, которые работают, готовят футболистов для игры в топ-клубах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0