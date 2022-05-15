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Корнаухов: «Старание и желание «Краснодара» в последних матчах подкупает»

Корнаухов заявил, что в спаде ЦСКА нет какой-то одной причины
Роман Шишов
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру ЦСКА в матче против «Краснодара» (0:1). Единственный мяч забил Никита Кривцов.

После 29-го тура ЦСКА потерял шансы на медали в этом сезоне. Сейчас армейцы занимают 5-е место в РПЛ.

— В первом тайме «армейцам» было очень тяжело, не могли зацепиться за мяч. У ЦСКА было много ребят, которые дебютировали в премьер-лиге, — цитирует Корнаухова «РБ Спорт». — Где-то не было взаимопонимания. Помню отрезок, который длился 5-7 минут, когда ЦСКА хорошо прессинговал, создавал моменты. Второй тайм «армейцы» начали здорово, могли сразу же забивать, но не смогли выдержать темп до конца игры. Жалко, что команда упустила медали, но что случилось, то случилось.

— С чем связан спад ЦСКА?

— Нет какой-то одной причины. Армейцы здорово выглядели после рестарта, но после паузы на сборные некоторые легионеры были не совсем здоровы. Им сложно было играть с командами, которые играли от обороны. После игры с «Динамо» думал наступит перелом, но происходит так, что команда не добирает очки в последних матчах.

— «Краснодару» везет?

— Нельзя на везение все сбрасывать. «Краснодар» хорошо играет, старается и выкладывается на поле. Понятно, что у них падает качество футбола из-за того, что уехали качественные легионеры, но, играя своими ребятами, «Краснодар» показывает хороший футбол. Не скажу, что у «быков» молодая команда, там есть опытные игроки. Их старание и желание подкупает.

— Получается, академия «Краснодара» лучшая в стране?

— Нет, конечно, нельзя так сказать. Все академии, которые работают, готовят футболистов для игры в топ-клубах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-staranie-i-zhelanie-krasnodara-v-poslednih-matchah-podkupaet/
Олег Корнаухов
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