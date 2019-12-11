Комитет Госдумы одобрил отмену запрета на продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РИА «Новости».

Документ, внесенный депутатами Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, снимает запрет на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Предполагается, что продажа пива и пивных напитков будет возможна лишь в подтрибунном пространстве. Комитет по экономполитике, концептуально поддержав законопроект, тем не менее отметил необходимость согласования его положений с Гражданским кодексом и законами о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, о физкультуре и спорте. А разрешение розничной продажи пива и пивных напитков при оказании услуг общепита при проведении муниципальных спортивных мероприятий «требует обсуждения», считает комитет.

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