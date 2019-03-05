Комиссия РПЛ допустила поле "Лужников" к матчам чемпионата России

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску полей осталась довольна состоянием газона стадиона "Лужники", на нем можно проводить матчи чемпионата России, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги.

- 1 марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей осмотрела поле БСА "Лужники" и пришла к заключению, что поле перезимовало отлично и находится в хорошем состоянии, - сказали в пресс-службе РПЛ.

Стадион "Лужники" открылся после масштабной реконструкции в ноябре 2017 года. На арене прошло семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" - крупнейший стадион России, его вместимость - 81 тысяча зрителей. (Илья Андреев)

Пустые "Лужники". У главного стадиона страны проблемы //

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