Комбаров рассказал о работе с тренером «Спартака» Кононовым

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о работе с бывшим главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.

«Никаких обид или расстройства из-за того, что на мое место взяли Айртона, у меня нет и быть не может, — цитирует Комбарова Sports.ru. — Тогда, кроме меня, в команде не было ни одного левого защитника, а случись что — пришлось бы туда ставить человека с другой позиции. Вот Айртона и купили».

Как заметил Комбаров, он спокойно отреагировал, так как был рад конкуренции, если она здоровая и справедливая.

«Правда, этот период продлился недолго. Тогда был взят курс на омоложение, а наш чемпионский состав постепенно распускали. И стало понятно, что будет ставка на Айртона», — сказал Комбаров. — У него было преимущество в скорости, в этом компоненте он точно лучше меня. В остальном не вижу, в чем он меня превосходит. Дальше был выбор тренера. Мне Кононов не объяснял, почему Айртон в старте, а я в запасе".

Также Комбаров рассказал от работе с Кононым, указав, что перед прессой и на тренировках он ведет себя по-разному.

«Но ничего плохого о Кононове не скажу. У него были хорошие идеи, он неравнодушный, мог завестись и отругать. Вы его видите только на интервью, но на тренировках он был жестче и убедительнее. Как-то на сборах он прямо отчитывал нас, когда мы какие-то элементы не могли выполнить после десяти объяснений», — рассказал спортсмен.

Комбаров подчеркнул, что у Кононова была заморочка с атакующим футболом, и что это была прямо пропоганда: на базе висели телевизоры — и Кононов попросил администратора, чтобы там всегда шли нарезки матчей «Спартака» 70-х, 80-х, 90-х, когда был атакующий футбол.

«Это вечно было фоном. Он нам постоянно говорил про комбинационный футбол, рассказывал, как в него раньше играли», — заключил Комбаров.

Напомним, что Комбаров и Кононов вместе работали в «Спартаке» в сезоне-2018/19. Красно-белые заняли итоговое пятое место. Комбаров покинул клуб в июне, а Конов подал в отставку в сентябре 2019 года.