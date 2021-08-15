Министр спорта Подмосковья: «У «Химок» боевой состав. Мирзова уже не ждем»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о трансферной кампании клуба.

«Мы сейчас поставили точку по трансферам, после приобретения нападающего Кемаля Адеми пока не смотрим никого. Завтра будем смотреть, насколько тяжело «Сочи» будет с нами бороться. Продвижений по Мирзову не было. Сейчас мы уже и не ждем его, у нас все линии скомплектованы. Нацеленности на него уже больше нет. Если в «Спартаке» скажут, что можем его забирать, тогда будем разговаривать в зависимости от условий, советоваться с тренером. Стопроцентной заинтересованности нет. Резиуан отличный игрок, всегда может помочь, но и у нас уже боевой состав во всех линиях», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после трех игр.

4 августа подмосковный клуб проведет матч в гостях против «Сочи». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.