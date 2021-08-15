Министр спорта Подмосковья: «У «Химок» боевой состав. Мирзова уже не ждем»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о трансферной кампании клуба.
«Мы сейчас поставили точку по трансферам, после приобретения нападающего Кемаля Адеми пока не смотрим никого. Завтра будем смотреть, насколько тяжело «Сочи» будет с нами бороться. Продвижений по Мирзову не было. Сейчас мы уже и не ждем его, у нас все линии скомплектованы. Нацеленности на него уже больше нет. Если в «Спартаке» скажут, что можем его забирать, тогда будем разговаривать в зависимости от условий, советоваться с тренером. Стопроцентной заинтересованности нет. Резиуан отличный игрок, всегда может помочь, но и у нас уже боевой состав во всех линиях», — сказал Терюшков «СЭ».
«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после трех игр.
4 августа подмосковный клуб проведет матч в гостях против «Сочи». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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