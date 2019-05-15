Комбаров не смотрел "Игру престолов"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью Марии Командной рассказал о любви к чтению и отметил, что не смотрел сериал "Игра престолов".

– (вопрос от Артема Реброва) Знаю, что вы увлекаетесь чтением. Скажите, как звали первую любовницу Теодора Драйзера?

– Теодора Драйзера или Джона Риордана? Или не Риордана, подожди... Каупервуда?

– Драйзера.

– Драйзера – не знаю. Я по именам вообще плохо запоминаю.

– Поговаривают, что вы в последнее время стали очень много читать.

– Начал сейчас Sapiens. Это историческая такая литература.

У дочери Ульяны есть любимый ресторан, в который мы всегда ходим. А рядом как раз книжный магазин. Причем меня Уля сама туда тащит, потому что там кинетический песок продается, пластилины. И мы постоянно туда заходим. Продавец оказался фанатом "Спартака", постоянно что-то советует мне. Я взял абонемент у них.

– Что вам еще нравится из литературы? Ребров рассказывал, что вы ему посоветовал "Атлант расправил плечи".

– Не люблю фантастику, но это просто шедевр какой-то был. Захватывает так – я оторваться не мог.

– Насколько у вас вообще хватает времени, чтобы читать?

– Я в основном это перед сном делаю, полчаса-час.

– А кино, сериалы вы смотрите?

– Ждал "Годунова", он вышел, сейчас буду смотреть.

– А "Игру престолов" ждали?

– Не смотрел. Хотя все, кто смотрел, говорили, что это лучшее, что может быть.