Комбаров не смотрел "Игру престолов"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью Марии Командной рассказал о любви к чтению и отметил, что не смотрел сериал "Игра престолов".
– (вопрос от Артема Реброва) Знаю, что вы увлекаетесь чтением. Скажите, как звали первую любовницу Теодора Драйзера?
– Теодора Драйзера или Джона Риордана? Или не Риордана, подожди... Каупервуда?
– Драйзера.
– Драйзера – не знаю. Я по именам вообще плохо запоминаю.
– Поговаривают, что вы в последнее время стали очень много читать.
– Начал сейчас Sapiens. Это историческая такая литература.
У дочери Ульяны есть любимый ресторан, в который мы всегда ходим. А рядом как раз книжный магазин. Причем меня Уля сама туда тащит, потому что там кинетический песок продается, пластилины. И мы постоянно туда заходим. Продавец оказался фанатом "Спартака", постоянно что-то советует мне. Я взял абонемент у них.
– Что вам еще нравится из литературы? Ребров рассказывал, что вы ему посоветовал "Атлант расправил плечи".
– Не люблю фантастику, но это просто шедевр какой-то был. Захватывает так – я оторваться не мог.
– Насколько у вас вообще хватает времени, чтобы читать?
– Я в основном это перед сном делаю, полчаса-час.
– А кино, сериалы вы смотрите?
– Ждал "Годунова", он вышел, сейчас буду смотреть.
– А "Игру престолов" ждали?
– Не смотрел. Хотя все, кто смотрел, говорили, что это лучшее, что может быть.