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Сегодня, 13:55

Комаров заявил, что не доволен положением «Ростова» в таблице РПЛ

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, что в команде не довольны положением в турнирной таблице РПЛ.

«Должна ли быто команда выше? Никто не доволен положением «Ростова» в таблице РПЛ, все хотят больше побеждать и оказываться выше. Зачем говорить, на каком месте мы бы могли находиться. Сейчас мы восьмые и надо стараться быть выше», — цитирует Комарова «РБ Спорт».

По итогам первого круга РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
Иван Комаров
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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