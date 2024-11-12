Комаров заявил, что не доволен положением «Ростова» в таблице РПЛ

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, что в команде не довольны положением в турнирной таблице РПЛ.

«Должна ли быто команда выше? Никто не доволен положением «Ростова» в таблице РПЛ, все хотят больше побеждать и оказываться выше. Зачем говорить, на каком месте мы бы могли находиться. Сейчас мы восьмые и надо стараться быть выше», — цитирует Комарова «РБ Спорт».

По итогам первого круга РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице.