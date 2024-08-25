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Колыванов — о матче «Динамо» с «Краснодаром»: «Не нужно «очковать». Надо выходить и играть»

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Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ.

«В прошлом туре «Динамо» сыграло дома с «Крыльями» без куража как-то — медленно, было много брака в середине поля. А «Краснодар» сейчас потихоньку набрал форму, выиграл два последних матча. Так что оба соперника друг друга достойны. «Динамо» надо играть так, как они умеют, без боязни. Потому что против Самары, как я уже сказал, было вальяжно, без остроты. Наверное, уверовали до игры, что легко возьмут три очка. А в итоге — почти без моментов. Но на «Краснодар», уверен, будет совсем другой настрой, потому что в прошлом сезоне они в матче именно с этим соперником упустили чемпионство, так что будут брать реванш и продолжать гонку.

В прошлом сезоне лихорадило вообще всех. Но у динамовцев уже есть определенный опыт, они должны мобилизоваться. Волнение перед игрой, конечно, есть, но проходит: 5-10 минут — и все, надо включаться, про все забывать. Если у тебя с мозгами все нормально, ты просто выходишь и играешь в футбол. Футболист, грубо говоря, не должен «очковать». Не надо бояться, надо играть», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
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