Колыванов — о матче «Динамо» с «Краснодаром»: «Не нужно «очковать». Надо выходить и играть»
Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ.
«В прошлом туре «Динамо» сыграло дома с «Крыльями» без куража как-то — медленно, было много брака в середине поля. А «Краснодар» сейчас потихоньку набрал форму, выиграл два последних матча. Так что оба соперника друг друга достойны. «Динамо» надо играть так, как они умеют, без боязни. Потому что против Самары, как я уже сказал, было вальяжно, без остроты. Наверное, уверовали до игры, что легко возьмут три очка. А в итоге — почти без моментов. Но на «Краснодар», уверен, будет совсем другой настрой, потому что в прошлом сезоне они в матче именно с этим соперником упустили чемпионство, так что будут брать реванш и продолжать гонку.
В прошлом сезоне лихорадило вообще всех. Но у динамовцев уже есть определенный опыт, они должны мобилизоваться. Волнение перед игрой, конечно, есть, но проходит: 5-10 минут — и все, надо включаться, про все забывать. Если у тебя с мозгами все нормально, ты просто выходишь и играешь в футбол. Футболист, грубо говоря, не должен «очковать». Не надо бояться, надо играть», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».
Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1