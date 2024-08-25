Онопко признался, что сожалеет о трудностях Джикии с поиском нового клуба

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказал мнение о ситуации защитника Георгия Джикии, который в данный момент находится без клуба.

Экс-капитан «Спартака» продолжает оставаться в статусе свободного агента после ухода из московской команды по окончании сезона-2023/24.

«Переговоры с Джикией? Это не в моей компетенции. Почему он до сих пор без клуба? Это от него зависит. У него, наверное, есть агент, у него есть свое видение. Как тренер сборной сожалею о его простое. Я хочу, чтобы он тренировался с командой, а не индивидуально», — цитирует Онопко Sport24.

30-летний Джикия выступал за красно-белых с 2017 по 2024 год. На его счету 44 матча и 2 гола за сборную России.