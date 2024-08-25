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Сегодня, 11:10

Силкин — о матче «Краснодаром»: «Родные стены должны придать сил «Динамо»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Что касается «Краснодара», то у них сейчас происходит набор формы. Если же говорить о «Динамо», то у них должна быть мотивация отыграться за поражение в прошлом сезоне, хоть это была и их вина. Не знаю, даст ли им это дополнительный настрой, но они играют дома, а свое поле и болельщики тебя мотивируют. Родные стены должны дать им сил.

Ведь есть домашние команды, которые львиную долю очков набирают именно дома. Так что, возможно, с этой точки зрения, у «Динамо» может быть дополнительный положительный фактор для игры. Но самое главное — это хотеть добиться большего, чем соперник», — сказал Силкин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 25 августа в Москве. Начало — 17:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

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 7
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П
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 5 1 0
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Бутта Магомедов

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