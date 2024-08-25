Силкин — о матче «Краснодаром»: «Родные стены должны придать сил «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Что касается «Краснодара», то у них сейчас происходит набор формы. Если же говорить о «Динамо», то у них должна быть мотивация отыграться за поражение в прошлом сезоне, хоть это была и их вина. Не знаю, даст ли им это дополнительный настрой, но они играют дома, а свое поле и болельщики тебя мотивируют. Родные стены должны дать им сил.

Ведь есть домашние команды, которые львиную долю очков набирают именно дома. Так что, возможно, с этой точки зрения, у «Динамо» может быть дополнительный положительный фактор для игры. Но самое главное — это хотеть добиться большего, чем соперник», — сказал Силкин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 25 августа в Москве. Начало — 17:30 по московскому времени.

Денис Сафронов