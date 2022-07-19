Гильермо Абаскаль вместе с частью команды прибыли на похороны Ярцева

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и часть команды прибыли на похороны Георгия Ярцева, сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Прощание проходит в академии «Спартака».

Ярцев умер в пятницу, 15 июля, в возрасте 74 лет. Он в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Во время карьеры футболиста Ярцев был нападающим. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1978 года, а в 1979 году стал чемпионом вместе со «Спартаком».