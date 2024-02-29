Колумбийский форвард «Краснодара» назвал тройку лучших нападающих РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» высказался о гонке бомбардиров в чемпионате России.

«Здесь много классных форвардов. Русский парень из ЦСКА хорош... Чалов, да! Кассьера, конечно. Еще отмечу блондина из Динамо — Тюкавина», — сказал Кордоба «СЭ».

Перед 19-м туром чемпионата России в гонке бомбардиров лидирует нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который сумел забить 14 мячей за 16 матчей.

На втором месте располагается игрок «Краснодара» Джон Кордоба с 8 голами в 16 играх. На третьем месте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, отличившийся 8 голами в 18 матчах.