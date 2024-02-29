В «Зените» ожидают более 50 тысяч зрителей на матче со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб ожидает более 50 тысяч зрителей на матче 19-го тура РПЛ против «Спартака».

«Ожидаем 50 тысяч плюс посетителей», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» 2 марта, в субботу, на своем поле примет «Спартак». Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке (30 очков).