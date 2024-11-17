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Сегодня, 17:58

Колосков заявил, что только чудо поможет «Спартаку» включиться в чемпионскую гонку

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Спартак» не участвует в борьбе за титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Шансы «Спартака» на титул? Их игра далека от того, чтобы считаться хотя бы претендентом на титул. И уже потеряно слишком много очков. Только чудо поможет «Спартаку» включиться в чемпионскую гонку. Нужно реально смотреть на вещи», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После 15 туров «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Краснодар», набравший 37 баллов. Вторым идет «Зенит» (36), третьим — «Локомотив» (34).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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Алексей Батраков

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Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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Данила Прохин

Оренбург

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