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Сегодня, 17:38

Мостовой выложил фото с Каннаваро: «Легенды падела»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой опубликовал фото с экс-игроком сборной Италии Фабио Каннаваро с соревнований по паделу.

16 ноября они сыграли в паре в московском турнире по паделу Winline LPL Cup.

«Легенды падела», — подписал Мостовой снимок.

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

Каннаваро на клубном уровне представлял такие команды, как «Наполи», «Парма», «Интер», «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли». Он по два раза выигрывал серию А и ла лигу, а также становился чемпионом мира в составе сборной Италии.

Александр Мостовой
Фабио Каннаваро
Футбол
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