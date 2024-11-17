Мостовой выложил фото с Каннаваро: «Легенды падела»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой опубликовал фото с экс-игроком сборной Италии Фабио Каннаваро с соревнований по паделу.

16 ноября они сыграли в паре в московском турнире по паделу Winline LPL Cup.

«Легенды падела», — подписал Мостовой снимок.

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

Каннаваро на клубном уровне представлял такие команды, как «Наполи», «Парма», «Интер», «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли». Он по два раза выигрывал серию А и ла лигу, а также становился чемпионом мира в составе сборной Италии.