Газизов о проекте Кубка РПЛ: «Нам никто ничего не говорил по этому поводу»

Газизов заявил, что у него нет проекта Кубка РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не получал от лиги никакой информации о проекте Кубка РПЛ.

«Никаких писем нам не приходило. У меня на этот счет ничего нет. Технический спонсор «Уфы»? У нас все в порядке с этим. Форма на следующий сезон у нас будет» — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Предполагается, что новый турнир может проводиться по системе, которая используется в киберспорте. Данный турнир предполагается ввести для увеличения количества матчей российских команд, особенно в условиях отстранения от еврокубков.

«Уфа» занимает 15- е место в таблице РПЛ. В ближайшем туре уфимцы дома сыграют с тульским «Арсеналом».