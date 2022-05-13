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Газизов о проекте Кубка РПЛ: «Нам никто ничего не говорил по этому поводу»

Газизов заявил, что у него нет проекта Кубка РПЛ
Роман Шишов
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не получал от лиги никакой информации о проекте Кубка РПЛ.

«Никаких писем нам не приходило. У меня на этот счет ничего нет. Технический спонсор «Уфы»? У нас все в порядке с этим. Форма на следующий сезон у нас будет» — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Предполагается, что новый турнир может проводиться по системе, которая используется в киберспорте. Данный турнир предполагается ввести для увеличения количества матчей российских команд, особенно в условиях отстранения от еврокубков.

«Уфа» занимает 15- е место в таблице РПЛ. В ближайшем туре уфимцы дома сыграют с тульским «Арсеналом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-o-proekte-kubka-rpl-nam-nikto-nichego-ne-govoril-po-e-tomu-povodu/
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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10
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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