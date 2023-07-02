Колосков: «Нет российских футболистов, которые готовы покорять Европу — есть только тренер Черчесов»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что на данный момент нет таких российских игроков, которые могли бы добиться серьезного успеха в Европе.
«Есть ли российский футболист, который готов покорить Европу? Нет, конечно! Пример Головина? Он покорил Европу, что ли... То играет во Франции, то о нем не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет «покорить Европу», да и не было. Есть тренер, который покоряет Европу, и это Черчесов. А футболистов нет, к сожалению», — цитирует Колоскова Sport24.
Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 2021 года. Команда под руководством 59-летнего российского специалиста стала чемпионом Венгрии сезона-2022/23.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
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|0
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|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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9
|Динамо
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|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0-0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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