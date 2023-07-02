Сперцян будет готовиться к новому сезону с «Краснодаром»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцяна прибыл в расположение команды, сообщает «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе зарубежных клубов к армянскому игроку. Однако, по информации источника, несмотря на интерес европейских команд, Сперцян не планирует уходить из «Краснодара». Он начнет подготовку к новому сезону с «быками».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
По итогам сезона-2022/23 черно-зеленые заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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3
|Спартак
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4
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
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|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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