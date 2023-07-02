Личка высказался о разнице между Смоловым и Тюкавиным
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о выборе форвардов в команде.
— Вы планируете играть в два нападающих?
— На сегодняшний день я вам не скажу. Очень часто «Динамо» играло 4-3-3. Но в середине поля у меня нет полузащитника. Когда у тебя такие нападающие как Костя Тюкавин, Федя Смолов — два разных игрока. Смолов очень хорошо открывается между линиями, очень опасный, хорошо играет корпусом, Тюкавин больше «девятка». На сегодняшний день сложно сказать. У каждого игрока есть свои плюсы и минусы. Все будет зависеть от игры, — сказал Личка.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
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13
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14
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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