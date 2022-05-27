Федотов признан лучшим тренером РПЛ в мае

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ по итогам мая, сообщает пресс-служба лиги.

За него единогласно проголосовали как эксперты, так и болельщики.

На приз лучшему тренеру месяца также претендовали Александр Сторожук («Краснодар»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Шалимов («Урал») и Алексей Стукалов («Уфа»).

В мае под руководством Федотова «Сочи» обыграл «Рубин», ЦСКА и «Динамо». По итогам сезона-2021/22 команда заняла второе место в турнирной таблице.