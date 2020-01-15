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«Колорадо» арендовал Намли у «Краснодара»

20:16
Юнес Намли. Фото Reuters
Юнес Намли. Фото Reuters
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Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в «Колорадо Рэпидз», сообщает официальный сайт российского клуба. Датский полузащитник проведет в клубе MLS два года, срок аренды истекает в конце декабря 2021 года.

25-летний Юнес Намли перешел в «Краснодар» в мае 2019 года. Он провел за черно-зеленых 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=136385

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