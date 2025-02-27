Кержаков: «Есть сомнения в том, что Соболев начнет вторую часть сезона в стартовом составе»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах форварда петербуржцев Александра Соболева.

«Не знаю, как хочет использовать его главный тренер и будет ли он вообще его использовать. У меня есть сомнения в том, что Соболев начнет вторую часть сезона в стартовом составе, исходя из тех футболистов, которые есть в «Зените». Дальше все зависит от него самого: будет доказывать, выходя на замену, или сразу получит шанс в старте. Сложно сказать. Сейчас не понимаю, как «Зенит» будет размещать всех футболистов, которых приобрел», — сказал Кержаков «СЭ».

Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева 2 гола и 1 передача.

Александр Абустин