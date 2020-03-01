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Кокорин забил в дебютном матче за «Сочи»

20:24
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сравнял счет в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» — 1:1.

Для экс-форварда сборной России игра стала первой в составе южан — «Сочи» арендовал его у «Зенита» до конца сезона.

Кокорин проводит первый матч с 7 октября 2018 года. Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы, вышел на свободу в сентябре, после закрытия трансферного окна. В РПЛ его можно было заявить только с января.

Предыдущий раз в чемпионате России Кокорин забивал больше двух лет назад — 2 декабря 2017 года, за «Зенит» в игре с «Уралом» (2:1). Для футболиста этот мяч стал 97-м в зачет «Клуба 100». Он является ближайшим кандидатом на вступление в клуб.

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