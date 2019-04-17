Кокорин пытался позвонить Паку после инцидента в кафе перед явкой в полицию

Форвард "Зенита" Александр Кокорин во время слушания Пресненского суда Москвы по своему делу обратился к явившемуся для дачи показаний чиновнику Минмпроторга Денису Паку.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу Кокорина и его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и его друга, детского тренра Александра Протасовицкого как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

Кокорин: - У меня в телефоне есть доказательства: прежде, чем попасть к следователю (10 октября. - Прим. "СЭ"), пытался дозвониться. Когда не дозвонился, я написал смс. У меня еще есть это в телефоне.

Пак: - После событий 8 октября мне в день поступало несколько сотен пропущенных звонков. Я телефон отключил и не пользовался на протяжении недели или 10 дней. (Александр Рогулев)

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