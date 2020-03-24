Кокорин принял участие в благотворительном аукционе Джикии

Форвард «Сочи» Александр Кокорин принимает участие в благотворительном аукционе капитана «Спартака» Георгия Джикии. Защитник красно-белых планирует отправить вырученные от продажи футболок средства семье Артема Рогова, который очень нуждается в дорогостоящем лечении.

— 100 тысяч, брат, — написал Кокорин в комментариях под постом Джикии.