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Кокорин принял участие в благотворительном аукционе Джикии

17:48
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Форвард «Сочи» Александр Кокорин принимает участие в благотворительном аукционе капитана «Спартака» Георгия Джикии.
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Форвард «Сочи» Александр Кокорин принимает участие в благотворительном аукционе капитана «Спартака» Георгия Джикии. Защитник красно-белых планирует отправить вырученные от продажи футболок средства семье Артема Рогова, который очень нуждается в дорогостоящем лечении.

— 100 тысяч, брат, — написал Кокорин в комментариях под постом Джикии.

Форвард «Сочи» Александр Кокорин принимает участие в благотворительном аукционе капитана «Спартака» Георгия Джикии.
Форвард «Сочи» Александр Кокорин принимает участие в благотворительном аукционе капитана «Спартака» Георгия Джикии.

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