Кокорин поблагодарил за поддержку болельщиков после победы над «Оренбургом»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин после разгромной победы над «Оренбургом» (5:1) в матче 18-го тура Тинькофф-чемпионата России. 28-летний футболист оформил дубль в этой встрече.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Спасибо всем за поддержку и ваши сообщения. 2-я победа подряд и мои 2 гола», — подписал видео Кокорин.

Александр Кокорин поблагодарил фанатов за поддержку после победы над «Оренбургом». Фото instagram.com

В текущем сезоне нападающий провел 3 матча, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.