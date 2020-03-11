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Кокорин поблагодарил за поддержку болельщиков после победы над «Оренбургом»

22:30
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Кокорин поблагодарил фанатов за поддержку после победы над «Оренбургом». Фото instagram.com
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин после разгромной победы над «Оренбургом» (5:1) в матче 18-го тура Тинькофф-чемпионата России. 28-летний футболист оформил дубль в этой встрече.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Спасибо всем за поддержку и ваши сообщения. 2-я победа подряд и мои 2 гола», — подписал видео Кокорин.

Александр Кокорин поблагодарил фанатов за поддержку после победы над «Оренбургом». Фото instagram.com
Александр Кокорин поблагодарил фанатов за поддержку после победы над «Оренбургом». Фото instagram.com

В текущем сезоне нападающий провел 3 матча, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Сочи — Оренбург

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