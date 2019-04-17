Кокорин и Мамаев выступят в Мосгорсуде по видеосвязи из СИЗО, а потом поедут в Пресненский районный суд

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий, как и ожидалось, не приедут в Московский городской суд на рассмотрение апелляции защиты на выбор меры пресечения, сообщил адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

Все четверо выступят по видеосвязи из СИЗО. Далее их повезут в Пресненский суд на очередное, шестое слушание дела по существу.

Адвокаты в Мосгорсуд приедут в полном составе. Начало слушаний было назначено на 9.00.

Напомним, что 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября.

Кокорин - Мамаев: изменят ли игрокам меру пресечения? Live!