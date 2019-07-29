Кокорин и Мамаев рассказали о работе в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают тюремный срок в исправительной колонии в Белгородской области, рассказали о подробностях своей работы в месте заключения.

– На самом деле нам сразу сказали, что все осужденные должны работать и дали именно эту работу – упаковщиками, – цитирует Кокорина "Московский комсомолец". – Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться. В плане пошива нужно пройти обучение, а у нас времени нет на это. Так что работа упаковщиками оказалась единственно подходящей.

– Выглядит все так. Тебе приносят комбинезоны (их называют "касперами"), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет. Набираешь 50 таких пакетов со сложенными "касперами" и укладываешь их в большой мешок. Завязываешь и отдаешь. Не трудно. Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться, – добавил Мамаев.​