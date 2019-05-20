Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".

– У них абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками. Кокорин сидит все в той же маломестной камере, у него единственный сосед – украинец. Мамаев сейчас в большой камере и не хочет в маломестную, у него много сокамерников, я так понимаю, ему нравится коллектив, чтобы можно было пообщаться. У Мамаева есть в камере афроамериканец, они поддерживают друг друга. Мамаев и Кокорин подустали, им хочется домой, – цитирует замглаву Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву "РИА Новости".

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, к 1 году и 5 месяцам – Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Именно такие сроки запросило гособвинение. Подсудимые были признаны виновными в побоях и хулиганстве в деле о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше? // Апелляция, этапирование, УДО. Что ждет Кокорина и Мамаева