«Кого-то оправдают, кого-то осудят с учетом новых обстоятельств». Адвокат объяснил, что ждет Кокорина и Мамаева

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, прокомментировал «СЭ» решение кассационного суда отменить приговор по делу о двух драках в центре Москвы с участием своего подзащитного, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Вероятно, главный довод, который заслужил внимание суда кассационной инстанции это довод о том, что в действиях подсудимых не было состава хулиганства. Поскольку действия носили ответный характер, и никто не признан потерпевшим кроме тех, в отношении кого были совершены действия, попадающие под 115 и 116 статьи. Более никто в кафе «Кофемания» не признан потерпевшим, никакой вред не установлен. Ничего не происходило, что могли бы быть квалифицировано как хулиганство, тем более что действия в отношении Пака носили ответный характер, а не хулиганский. В результате оскорбления, допущенного Паком в адрес Александра Кокорина, Кирилла Кокорина и остальных фигурантов. Полагаю, это главный довод. Но однозначно судить будем только после ознакомления с текстом судебного акта.

— Обязан ли будет Мосгорсуд смягчить приговор?

— По состоянию на сегодняшний день приговора нет. Он отменен. При новом рассмотрении Мосгорсуд получит определённые указания с учетом тех нарушений, которые были выявлены судом кассационной инстанции. По результату пересмотра дела наказание, безусловно, должно измениться. Степень вины будет другой.

Некоторые подсудимые должны будут быть оправданы по определённым эпизодам. Новый судебный акт не должен всех грести под одну гребёнку. Кого-то оправдают, кого-то осудят, но с учётом тех обстоятельств, которые действительно были в этом деле. (Дмитрий Зеленов)