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Когда «Спартак» решит вопрос с выкупом Соболева у «Крыльев». Инсайд «СЭ»

20:10
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» примет решение о выкупе прав на 22-летнего форварда Александра Соболева у «Крыльев Советов» до середины мая.

Напомним, что за аренду до конца сезона-2019/20 красно-белые заплатили 500 тысяч евро, полноценный трансфер по первоначальным условиям должен обойтись москвичам еще в 4,5 миллиона. Руководство 10-кратных чемпионов России склоняется к тому, чтобы приобрести нападающего — в этом случае он подпишет 4-летний контракт.

Что касается продления аренды Соболева на срок до завершения турнира РПЛ, то «Спартак» в соответствии с директивами ФИФА намерен заключить с футболистом допсоглашение, рассчитанное до конца розыгрыша премьер-лиги.

В этом сезоне Соболев принял участие в 23 официальных матчах, забив в них 10 голов (все — в составе самарцев), за «Спартак» Александр провел 4 встречи.(Вячеслав Короткин)

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