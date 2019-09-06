Когда РФС рассмотрит обращение «Краснодара» по Мамаеву

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после его выхода из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщил председатель палаты Виктор Березов

Мамаев вместе с Александром Кокориным должны выйти на свободу по УДО 17 сентября, если за 10 суток с принятия соответствующего решения за это время не поступит апелляция со стороны представителя прокуратуры или вышестоящего прокурора.