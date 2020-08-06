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Когда пройдет семинар по правилам игры для клубов? Отвечает Кашшаи

14:55

Раньше существовала практика организации специальных семинаров по вопросам судейства для каждой из команд. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, когда такой семинар снова состоится в России.

— Каждый год проводится семинар для клубов — это входит в программу лицензирования. В этом году времени мало, в июне и июле было много матчей. Уверен, встреча с клубами и тренерами обязательно состоится. Как только появится время. Когда точно, сказать не могу. (Александр Бобров)

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