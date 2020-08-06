Когда пройдет семинар по правилам игры для клубов? Отвечает Кашшаи

Раньше существовала практика организации специальных семинаров по вопросам судейства для каждой из команд. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, когда такой семинар снова состоится в России.

— Каждый год проводится семинар для клубов — это входит в программу лицензирования. В этом году времени мало, в июне и июле было много матчей. Уверен, встреча с клубами и тренерами обязательно состоится. Как только появится время. Когда точно, сказать не могу. (Александр Бобров)